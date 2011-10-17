ГАИ просит отозваться свидетелей наезда на пешехода в Соломенском районе Киева

Госавтоинспекция столицы просит отозваться свидетелей ДТП, случившегося 16 октября в Соломенском районе Киева. Водитель не установленного автомобиля совершил наезд на 25-летнего мужчину, и с места происшествия скрылся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ города Киева, вчера в 19.20 на улице Волынской, 2, водитель не установленного автомобиля совершил наезд на пешехода. После чего водитель, не остановившись, скрылся с места ДТП. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Столичная ГАИ обращается к свидетелям и очевидцам данного происшествия с просьбой звонить по телефону 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно). Также можно воспользоваться телефоном для СМС сообщений: (063) 7682020.