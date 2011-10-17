Парк пассажирских вагонов УЗ дальнего следования сократится на 200 единиц

На протяжении 2011 года парк пассажирских вагонов «Укрзализныци» дальнего следования сократится на 202 вагона, которые входили в состав поездов преимущественно ночного курсирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, всего по состоянию на начало октября в инвентарном парке пассажирского хозяйства железных дорог Украины насчитывается 7144 вагона. Из них в рабочем состоянии находится только 5926 вагонов, остальные - в ремонте или проходят процедуру списания через критическую изношенность и невозможность дальнейшей эксплуатации.

Как напоминают в «Укрзализныце», на сегодня инвентарный парк подвижного состава железных дорог Украины является морально устаревшим и физически изношенным - в таком состоянии находится 86% имеющегося парка пассажирских вагонов дальних ночных поездов.

Всего за последние 10 лет количество пассажирских вагонов сократилось на 3623 единицы, при этом было закуплено только 550 единиц, все закупки осуществлялись за средства «Укрзализныци».

Как напоминают в ведомстве, согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», подвижной состав, в частности, для пассажирских перевозок, должен закупаться за счет государственных средств. В то же время со времени принятия закона финансирования на железнодорожный подвижной состав из госбюджета ни разу не поступало. «Укрзализныця» покрывает убыточность сектора пассажирских перевозок за счет перекрестного субсидирования. В таких условиях оптимизация и снижение эксплуатационных расходов в пассажирском секторе позволит накапливать средства на обновление подвижного состава железных дорог Украины.