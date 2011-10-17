Украина и Греция намерены открыть новое регулярное автобусное сообщение Львов-Афины

Для либерализации перевозок пассажиров и в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году Украина и Греческая Республика изучают целесообразность открытия нового маршрута регулярного сообщения Львов-Афины.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в течение 60 календарных дней с обеих сторон транспортными ведомствами будет проведена выдача соответствующих разрешительных документов для обслуживания маршрута регулярного сообщения Львов-Афины.

Согласно сообщению, сейчас между Украиной и Грецией существуют два действующих маршрута регулярного автобусного сообщения: Киев-Афины и Донецк-Афины. Срок действия разрешений для обслуживания маршрута регулярного автобусного сообщения Киев-Афины заканчивается 31 декабря 2011 года. В связи с этим страны рассмотрят вопрос продления действия разрешений в соответствии с нормами действующего национального законодательства Украины и Греции.