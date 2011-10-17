Реализуемые в Украине радиоэлектронные средства будут маркироваться

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на очередном заседании приняла за основу проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка маркировки радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые ввозятся из-за границы, производятся и реализуются в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Проект предусматривает, что маркировке подлежит каждая единица радиооборудования, которая разрешена к применению на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования независимо от ее типа (модели) и области применения. Маркировка распространяется на радиооборудование, которое ввозится из-за границы, изготовляется или реализуется в Украине субъектами ведения хозяйства в установленном законодательством порядке. Документ содержит также перечень радиоэлектронных средств, которые не подлежат обязательной маркировке.

Проект также определяет основные правила маркировки радиоэлектронных средств учетными марками, их изготовление, учет и т.п.

Документ разработан в соответствии со ст. 29 Закона Украины „О радиочастотном ресурсе Украины” для определения требований к процедуре маркировки радиоэлектронных средств и излучающих устройств учетными марками с данными контрольно-учетной информации.

Проектом Порядка определено, что маркировка радиооборудования учетными марками осуществляется с целью обеспечения контроля за его обращением в Украине, содействия защите украинского рынка от некачественного и не разрешенного к применению радиооборудования, а также предотвращения, выявления и устранения нарушений законодательства в сфере телекоммуникаций и защиты прав потребителей.

Документ будет обнародован на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.