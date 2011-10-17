ЮЗЖД намерена привлечь 800 млн. грн. кредитных ресурсов

Юго-Западная железная дорога объявила тендер на финансовые услуги в части привлечения краткосрочных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств (кредитная линия) на общую сумму 800 млн. 600 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендер объявлен на 8 лотов - шесть лотов по 100 млн. грн., лот на 30,6 млн. грн. и на 170 млн. грн.

Сроки оказания услуг - один год с момента заключения кредитного договора.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.