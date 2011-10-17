18-19 октября в Донецке будет ограничено движение

Завтра и послезавтра (18-19 октября) в Донецке в связи проведением Украинско-российского форума будет временно ограничено движение транспортных средств по Киевскому проспекту, по улицам им. Артема, Челюскинцев, а также по проспекту им. Титова.

Об этом сообщили УНИАН в управлении ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Госавтоинспекция города рекомендовала водителям заранее скорректировать маршрут движения в эти дни.

«Будьте всегда внимательными за рулем, своевременно реагируйте на световые и звуковые сигналы патрульных автомобилей, жесты регулировщиков. Не оставляйте автотранспорт в не предусмотренных для парковки местах, чтобы исключить заторы в дорожном движении!», - попросили водителей правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Донецке ожидают 18 октября прибытие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА для участия их в Украинско-российском форуме, который продлится до 20 октября.

В рамках форума в Донецке в выставочном центре «Эксподонбасс» пройдет также выставка Межрегионального сотрудничества и IV Международный инвестиционный саммит DID 2011 – «Межрегиональное и трансграничное сотрудничество (ICBC)».

По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея ШИШАЦКОГО, на данное мероприятие в Донецк прибудут около тысячи участников.