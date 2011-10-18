ДЖД за 9 месяцев перечислила в госбюджет и целевые фонды более 2 млрд. грн.

Донецкая железная дорога за 3 квартала текущего года перечислила в бюджет и государственные целевые фонды 2 млрд. 86,7 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, в частности, налог на прибыль составил 234, 9 млн. грн., единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — 732 млн. грн. и пр.

Расчеты с бюджетами всех уровней произведены в полном объеме и в установленные сроки. Как отмечается в сообщении, сегодня Донецкая железная дорога работает стабильно и выполняет все обязательства по отчислениям в государственный бюджет и целевые фонды, а также своевременно осуществляет выплаты заработной платы работникам предприятия.

Основной доход ДЖД получает от перевозок грузов, а убытки получает от перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).