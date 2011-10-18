«Укрзализныця» за 9 месяцев перевезла 227 тыс. детей в рамках благотворительной акции

В 2011 году Государственная администрация железнодорожного транспорта продолжает благотворительную акцию по бесплатной перевозке льготных групп населения, и с начала года «Укрзализныця» в рамках этой акции перевезла около 227 тыс. детей.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В частности, перевезено 136,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки; 83,2 тыс. детей-инвалидов всех категорий; 10,1 тыс. детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебных обязанностей, и детей погибших шахтеров.

Согласно сообщению, также «Укрзализныця» в этом году продлила акцию по бесплатному предоставлению в поездах постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, в том числе Великой Отечественной, участникам боевых действий.

В целом в 2011 году на благотворительность запланированы расходы в размере 3,6 млн. грн. В частности, на бесплатный проезд детей - более 2,5 млн. грн., и на предоставление постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, в том числе Великой Отечественной, участникам боевых действий - около 1,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Акцию по бесплатной перевозке детей «Укрзализныця» начала в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети до 16 лет, относящиеся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров и железнодорожников. Благотворительная акция распространяется на плацкартные вагоны поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных, электро- и дизель-поездов повышенного комфорта).