На украинско-российской границе откроются 11 новых пунктов пропуска - Росграница

Москва. На украинско-российской границе откроются 11 новых пунктов пропуска.

Как сообщили УНИАН в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница), дополнительные места будут внесены в Перечень мест пересечения российско-украинской государственной границы (местных пунктов пропуска).

В Перечень войдут три места пересечения в Брянской области (Некислица-Сопыч, Лемешовка-Муравейня, Курковичи-Леоновка); 4 места пересечения в Курской области (Клевень-Сопыч, Николаево-Дарьино-Журавка, Свердликово-Новенькое, Успеновка-Веселовка); 2 места пересечения в Ростовской области (Нижняя Ореховка-Поповка, Верхний Швырев–Верхняя Герасимовка).

В Краснодарском крае к месту пересечения границы в морском порту Кавказ (паромная переправа Кубань-Крым) добавятся 2 новых места пересечения в морских портах Новороссийск (порт Новороссийск – порт Ялта), Ейск (порт Ейск – порт Мариуполь).

Место пересечения границы Титовка-Городище (Миллеровский район Воронежской области) из перечня исключен, а вместо него установлено место пересечения границы Подгаевка-Ноздрёвка.

Упрощенный режим пересечения российско-украинской государственной границы будет распространяться не только на жителей приграничных районов сторон, но и на жителей приграничных субъектов в целом.

Кроме того, жители приграничных областей Российской Федерации и Украины получат также возможность осуществлять пересечение государственной границы не только на личном автотранспорте или пешком, но и на автобусах международного сообщения. Для создания комфортных условий пассажиров и ускорения прохождения контрольных процедур, при сохранении необходимого уровня безопасности, потребуется дополнительное оборудования и техническое оснащение мест пересечения границы (местных пунктов пропуска).

Договоренность о целесообразности увеличения количества мест пересечения границы (местных пунктов пропуска) и возможность осуществлять пересечение российско-украинской границы на автобусах международного сообщения была достигнута российскими и украинскими экспертами 14-15 декабря 2010 г.

Отмечается, что в настоящее время на российско-украинской границе 145 мест пересечения границы (местных пунктов пропуска).

Новое Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Российской Федерации и Украины будет подписано Минрегионом России сегодня в г. Донецк (Украина) в рамках проведения II Российско-Украинского межрегионального экономического форума в присутствии глав государств.