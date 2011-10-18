«Укрсоцбанк» выиграл тендер ОЖД на предоставление 56,6 млн. грн. кредита

ПАО «Укрсоцбанк» в сентябре выиграло тендер Одесской железной дороги на услуги по предоставлению долгосрочного кредита в виде возобновляемой кредитной линии на общую сумму 56 млн. 580 тыс. грн. на капитальные вложения.

Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.

Согласно сообщению, кредит будет предоставлен в 2011-2014 гг.

Стоимость договора - 25,46 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

«Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 39,968 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 37,705 млрд. грн., обязательства - 33,389 млрд. грн.

«Укрсоцбанк» в І полугодии 2011 г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 3,5 раза - до 5,161 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».