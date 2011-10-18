В Севередонецке водитель сбил двух пешеходов: один из них погиб на месте ДТП

Вчера в 21.20 в Северодонецке Луганской области водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на двух пешеходов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, один из пешеходов (1969 г.р.) скончался на месте ДТП, а второй (1966 г.р.) был госпитализирован с многочисленными травмами. Ведется следствие.