В Севередонецке водитель сбил двух пешеходов: один из них погиб на месте ДТП
16:38, 18 октября 2011Транспорт/Связь
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Вчера в 21.20 в Северодонецке Луганской области водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на двух пешеходов.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, один из пешеходов (1969 г.р.) скончался на месте ДТП, а второй (1966 г.р.) был госпитализирован с многочисленными травмами. Ведется следствие.
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