Профсоюзы просят президента не допустить «необоснованных психофизиологических экспертиз» для транспортников

Профсоюзы транспортников категорически не поддерживают внедрение дополнительных необоснованных психофизиологических экспертиз для работников транспорта и просят руководство страны лично вмешаться и повлиять на Министерство здравоохранения, которое лоббирует упомянутые нововведения.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН открытом письме лидеров профсоюзов к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ.

Как отмечается в письме, лидеры профсоюзов транспортников обращаются к руководителям государства «по поводу внедрения Министерством здравоохранения Украины для работников транспорта и других работников дополнительных и необоснованных требований по психофизиологической экспертизе» (Минздрав разработал проект постановления Кабинета министров Украины «Вопросы организации проведения психофизиологической экспертизы работников, занятых на работах повышенной опасности, и требующих профессионального отбора» (письмо Минздрава от 23.09.2011р. № 05.01-11-8/160).

Профсоюзы отмечают, что Министерство здравоохранения Украины продолжает «грубо лоббировать» разработанный им проект постановления, и продолжает самостоятельно согласовывать его принятия, не имея, по нашему мнению, законных на то оснований и «игнорируя правовые и обоснованные общественные позиции (Федерации профсоюзов транспортников Украины, Федерации профсоюзов Украины, Федерации работодателей Украины), а также позиции Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экономики Украины...».

В Открытом письме отмечается, что всеукраинские профсоюзы проанализировали проект постановления и категорически не поддерживают его по ряду причин. В частности, они считают, что принятие данного постановления приведет к осложнению медицинской сертификации для всех работников транспорта и других отраслей, поскольку будут выдаваться дополнительные справки, которые имеют лишь формальный характер, и создание дополнительных и дублирующих рабочих мест для врачей-психофизиологов, бухгалтеров и кассиров, которые не лечат.

Профсоюзы также подчеркивают, что реализация предложений Минздрава приведет к «безумной выкачке денег из производственных отраслей, которые кормят страну», установление самовольного финансирование негосударственных (частных) подразделений ПФЭ.

По мнению профсоюзов, министерство не учитывает того, что техника совершенствуется, и требования к человеку упрощаются во всех отраслях производственной деятельности. Профсоюзы отмечают, что ряд положений проекта постановления, разработанного Минздравом, создают почву для нарушения прав человека. Как в плане безапелляционного заключения психофизиологической экспертизы, так и в части предоставления преимуществ иностранцам, которые такую экспертизу не проходят, но могут работать вместо украинских граждан, поскольку мы признаем правила Евросоюза.

Профсоюзы также отмечают, что в случае принятия постановления будет создано противоречия международным авиационным требованиям (JAR-FCL 3), которые имеют высшую юридическую силу за постановление и являются нормами прямого действия.

Учитывая это, авторы письма просят личного вмешательства Президента и главы правительства Украины «с целью пресечения действий со стороны Минздрава по разработке этого и подобных проектов документов, которые не имеют правовой основы и не соответствуют требованиям нормотворчества».

Открытое письмо подписали: председатель Федерации профсоюзов транспортников Украины, председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим ТКАЧЕВ, председатель Всеукраинского профсоюза пилотов Александр Полянский, председатель Профсоюза авиаработников Украины Иван ЗВИННИК; председатель Ассоциации бортпроводников гражданской авиации Украины Вера КОРОЛЬ, председатель Федерации морских профсоюзов Украины Николай БАРСКИЙ; председатель Свободного профсоюза машинистов Украины Семен КАРИКОВ, председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Олег ХМАРНЫЙ; президент Всеукраинского профсоюза «Федерация профсоюзов авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины» Алексей СМОЛЬСКИЙ.

Напомним, в мае 2011 г. профсоюзы транспортников Украины уже обращались с открытым письмом к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, вице-премьер-министру-министру инфраструктуры Борису КОЛЕСНИКОВУ и руководству Министерства здравоохранения по недопущению внедрения дополнительных, необоснованных психофизиологических экспертиз для работников транспорта.

Профсоюзы отметили, что сегодня государством обеспечено полноценное выполнение норм Закона Украины «Об охране труда» и уже существуют все достаточные экспертизы работников транспорта, а введение дополнительных экспертиз - это издевательство над работниками транспорта путем выбивания бесконечных дублирующих справок и сертификатов.

В частности, при приеме на обучение в транспортных учебных заведениях Украины курсанты (студенты) проходят профессиональный отбор в соответствии с совместным приказом Министерства здравоохранения Украины и Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда "Об утверждении Перечня работ, где есть потребность в профессиональном отборе» от 23.09.1994 г. № 263/121. Аналогичные требования применяются и к работникам при приеме их на работу на транспортные предприятия. Также согласно постановлению КМУ от 27.09.2000 г. № 1465, работники транспорта обязательно проходят обследование врачами-психиатрами и наркологами для получения соответствующих сертификатов (авиаторы, моряки - ежегодно, железнодорожники и автомобилисты - раз в два года).

Профсоюзы также отмечают, что на сегодня порядок проведения профессионального отбора у врачей-психофизиологов по месту нахождения предприятия уже определено действующими нормативно-правовыми актами (в соответствии с Приказом Минздрава от 28.10.2002г. № 385 в учреждениях здравоохранения предусмотрена должность «врач-психофизиолог» с целью проведения обследования лиц, требующих профессионального отбора по психофизиологическим показателям).