Новый аэропорт вблизи Варшавы будет готов к Евро 2012

Варшава. Строительство нового аэропорта вблизи Варшавы Warszawa-Modlin, которое началось год назад, ведется согласно графику, что позволит принимать первых пассажиров во время финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на компании, которые строят аэропорт.

„Мы на таком этапе строительства, на котором уже ничто не препятствует, чтобы аэропорт был открыт в следующем году”, - сказал маршалок столичного Мазовецкого воеводства Адам СТРУЗИК.

„Исполнители заверяют, что аэропорт откроется еще до Евро 2012”, - отмечают польские медиа.

По их данным, за последний год компании демонтировали старые объекты и осуществили реконструкцию старых сооружений. В данное время продолжается строительство паркингов, подъездных путей, ремонт ангара, работы по реконструкции на взлетно-посадочной полосе и сооружение терминала нового аэродрома, что поможет уменьшить пассажиропоток во время Евро-2012 в крупнейшем польском аэропорту – варшавском Окенче.

Польские медиа отмечают, что новый аэропорт, который будет обслуживать международные и внутренние польские линии, в первую очередь, будет ориентирован на дешевые авиалинии, а регулярные рейсы начнутся осенью следующего года.

Аэропорт, среди других самолетов, также сможет принимать Boeing 737 и Airbus А 320.

Польские СМИ напомнили, что на сооружение нового аэропорта выделено около 90 млн. долларов (по текущему курсу 3,2 злотого за доллар), из которых 25% предоставил Евросоюз.

Аэропорт площадью более 12 тыс. квадратных метров сможет ежегодно обслуживать около 2 миллионов пассажиров.