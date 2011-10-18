Глава Минтранса РФ предлагает перевозить пассажиров между Россией и Украиной на электричках

Министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН предлагает организовать перевозку пассажиров между Россией и Украиной на электричках, тогда как сейчас такие перевозки осуществляются только автотранспортом и поездами дальнего следования.

Как сообщает РИА "Новости", об этом он сказал сегодня в Донецке на Втором украинско-российском межрегиональном экономическом форуме.

И.ЛЕВИТИН сообщил, что ежегодно российско-украинскую границу пересекают порядка 30 миллионов человек. "Это очень серьезный вызов для транспортников, предлагаю субъектам РФ подумать о перевозке пассажиров электропоездами, потому что только автотранспортом такое количество людей не перевезти", - сказал министр. Он заверил, что его ведомство, а также украинское министерство транспорта согласуют данный вопрос и в ближайшее время выйдут с этим предложением в правительства.

Он также высказался за переход к упрощенной процедуре таможенного и пограничного досмотра при паромном сообщении. По его данным, хотя за последний год паромные перевозки Крым-Кавказ активно развивались, перевезено только 34 тысячи автомобилей.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что на железнодорожных вокзалах Москвы и Киева планируется сделать "международные транзитные хабы" (хаб - пересадочный и перегрузочный транспортный узел). Так, по его словам, поезда из Украины смогут приходить не на Киевский, а на Ленинградский вокзал Москвы, чтобы пассажирам затем было удобнее добраться, например, до Санкт-Петербурга.

Украинский министр заверил, что транспортники двух стран серьезное внимание уделяют развитию автодорог. В частности, продолжается реконструкция трассы Москва-Симферополь.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что украинское транспортное ведомство готово создать самые благоприятные условия для российских болельщиков. Колесников сказал, что после жеребьевки 2 декабря, когда будет понятно, в какую группу попадет сборная России и где она будет жить во время группового этапа турнира, будет выбран оптимальный вариант из уже подготовленных четырех ситуационных планов.