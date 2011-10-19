Samsung и Google презентовали смартфон Galaxy Nexus. На рынке появится в ноябре

Компании Samsung Electronics Co. и Google Inc. в среду представили новую версию операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а также анонсировали первый смартфон под ее управлением Galaxy Nexus.

Google объявила, что новую систему можно использовать как в смартфонах, так и в планшетных компьютерах. Galaxy Nexus появится на рынке Европы уже в следующем месяце.

По словам представителей Samsung, для нового смартфона будут доступны более 300 тысяч различных приложений и игр.

Ранее Samsung и Google договорились отложить презентацию в связи со смертью основателя Apple Стива Джобса.

Samsung, второй по величине в мире производитель телефонов после Nokia Corp., собиралась представить новый мобильный телефон, работающий на платформе Android компании Google в Сан-Диего еще 11 октября, передает Reuters.