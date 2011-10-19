ВР ратифицировала соглашение Украины с Саудовской Аравией в космической отрасли

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 386 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение направлено на обеспечение правовых предпосылок для сотрудничества между Украиной и Королевством Саудовская Аравия в сфере космической деятельности по направлениям, представляющим общий интерес для обеих сторон.

В частности, Соглашением закрепляются правовые рамки регламентации вопросов субъектного состава правоотношений, направлений и форм сотрудничества, распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, обмена данными, финансирования и ответственности, механизмов решения споров, таможенных привилегий и тому подобное.

Согласно Договору, в соответствии с законодательством своих государств, а также общепризнанными нормами и принципами международного права, Стороны будут развивать сотрудничество между двумя государствами в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Сотрудничество в рамках этого Соглашения может осуществляться по таким направлениям: фундаментальная космическая наука, метеорология, дистанционное зондирование, геофизика, агрономия, космические биотехнологии, ионосфера и космическая плазма; космические научные и технические приборы; микроспутники и миниспутники для научных и коммерческих целей; бортовые системы дистанционного зондирования; космические телекоммуникационные системы; космические транспортные системы; наземная инфраструктура космических систем, включая космодромы.