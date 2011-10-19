ЮЗЖД за 9 месяцев оштрафовала за хождение по путям свыше 1 тыс. чел.
12:55, 19 октября 2011Транспорт/Связь
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За 9 месяцев текущего года за хождение по железнодорожным путям задержаны 1 021 человек, взыскано штрафов на общую сумму более 32 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Согласно сообщению, в течение первого месяца осени 2011 г. военизированной охраной ЮЗЖД задержаны 112 человек, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Все нарушители правил пребывания на железнодорожном транспорте были оштрафованы на общую сумму 3 тыс. 860 грн.
Юго-Западная железная дорога призывает граждан соблюдать правила поведения при пребывании на объектах железнодорожного транспорта и помнить о необходимости перехода железнодорожных путей по специальным переходам.
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