ЮЗЖД за 9 месяцев оштрафовала за хождение по путям свыше 1 тыс. чел.

За 9 месяцев текущего года за хождение по железнодорожным путям задержаны 1 021 человек, взыскано штрафов на общую сумму более 32 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в течение первого месяца осени 2011 г. военизированной охраной ЮЗЖД задержаны 112 человек, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Все нарушители правил пребывания на железнодорожном транспорте были оштрафованы на общую сумму 3 тыс. 860 грн.

Юго-Западная железная дорога призывает граждан соблюдать правила поведения при пребывании на объектах железнодорожного транспорта и помнить о необходимости перехода железнодорожных путей по специальным переходам.