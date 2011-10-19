В Тернополе представители «Батьківщини» почти на час перекрыли дорогу

В Тернополе представители ВО «Батьківщина» почти на час перекрыли дорогу.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 людей непрерывно переходили дорогу на пешеходном переходе на дороге, соединяющей массивы Восточный и Солнечный и, в то же время, служит объездной дорогой с восточной стороны города. Следовательно, было заблокировано движение общественного и частного транспорта, а грузовые фури, которые въезжали в город с востока и северного востока, вынуждены были ехать через город, чтобы объехать заблокированный участок.

В руках люди, ходившие по переходу, держали сине-желтые флажки и флажки ВО «Батьківщина», таблички с призывами освободить лидера «Батьківщини» Юлию ТИМОШЕНКО и отправить в отставку правительство.

Как объяснил первый заместитель председателя областной организации ВО «Батьківщина» Владимир БОЙКО, акция протеста является попыткой привлечь внимание к произволу действующей власти.

«Мы требуем прекратить преследование оппозиции, обворовывание чернобыльцев и афганцев путем отмены заслуженных ими льгот, распустить Верховную Раду и провести честные выборы, а также распустить Кабинет министров. Кроме этого, требуем обеспечить неприкосновенность украинской истории, прекратить уничтожение среднего и малого бизнеса, не допустить подорожания товаров и продажи земли в рамках так называемой земельной реформы», – сказал В. БОЙКО.

Он также добавил, что аналогичная акция происходит в селе Озерная Зборовского района, где представители района перекрывают львовскую трассу.

После того, как на место перекрытия приехали работники милиции и объяснили незаконность перекрытия движения и меру ответственности за такие действия, участники акции протеста вскоре оставили пешеходный переход, после чего движение на дороге было возобновлено.