ЮЖД объявила тендер на привлечение 205 млн. долл. кредитных ресурсов

Южная железная дорога объявила тендер на финансовые услуги в части привлечения долгосрочных кредитных ресурсов сроком на три года на общую сумму 205 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.

В частности, первый лот - в размере 100 млн. долл., второй - в размере 105 млн. долл.

Цель кредитования: выполнение программы капитальных инвестиций. Раскрытие тендерных предложений запланировано на 17 ноября т.г.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть ЮЖД расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн. человек.