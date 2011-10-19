В Киеве в связи из завтрашним матчем «Динамо» - «Бешикташ» метро будет работать на час дольше
15:40, 19 октября 2011Транспорт/Связь
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В связи с проведением 20 октября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Бешикташ» (Стамбул) меняется режим работы Киевского метрополитена.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в ночь с 20 на 21 октября работа метрополитена будет продлена на один час.
Кроме этого, предусмотрен дополнительный резервный подвижной состав для пуска на линии при необходимости.
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