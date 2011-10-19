«Укрзализныця» готова привлекать частных инвесторов к организации пассажирского движения

«Укрзализныця» не против того, чтобы частный инвестор пришел работать в пассажирский сектор железнодорожных перевозок.

Как сообщает пресс-центр ведомства, об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК во время совещания в ведомстве.

«Если инвестор готов взять в аренду пассажирские вагоны, отремонтировать их капитальным ремонтом и возить пассажиров, например, ночью, мы только будем приветствовать эти намерения и пойдем навстречу - предоставим подвижной состав и разработаем нить для движения поездов. Не исключаю, для бизнеса организация ночного пассажирского сообщения, в случае устойчивого спроса на него, станет привлекательной идеей. Поезда могут быть сезонными, например, в период зимних праздников», - отметил глава «Укрзализныци».

В частности, главному управлению по пассажирским перевозкам дано поручение разработать конкретные механизмы реализации такого вида сотрудничества и организации перевозок.

Такие же предложения «Укрзализныця» имеет и в пригородном секторе пассажирских перевозок. Согласно сообщению, «Укрзализныця» готова вместе с крупными частными предприятиями, работники которых регулярно пользуются пригородным железнодорожным сообщением, региональными бизнесменами, меценатами, местными властями рассматривать варианты организации пригородного железнодорожного сообщения и обслуживать заказы по организации перевозок.

Как напоминают в ведомстве, накануне «Укрзализныця» обратилась к операторам туристического сектора с просьбой заранее подавать заявки на формирование отдельных поездов, вагонов или групп вагонов под целевые перевозки туристов во время пиковых зимних перевозок к местам отдыха. Железные дороги Украины предлагают оформление заказов на перевозки групп туристов, заказ отдельных вагонов различных типов (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобилевоз) или формирование специальных туристических поездов.

Справка УНИАН. Каждая из шести железных дорог имеет возможность сформировать состав туристического поезда от 12 до 18 вагонов.