УЗ с начала года отремонтировала свыше 3,5 тыс. пассажирских вагонов

За 9 месяцев 2011 года на вагоноремонтных заводах и в депо «Укрзализныци» было отремонтировано 3579 пассажирских вагонов, что на 34 вагона больше, чем за аналогичный период в 2010 году, и на 66 вагонов больше, чем было запланировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, из них капитальным ремонтом отремонтировано 995 ед. (на 2% больше, чем по плану). Всего на протяжении 2011 года железнодорожники запланировали отремонтировать всеми видами ремонта 4759 пассажирских вагонов, из них 1356 ед. - капитальным ремонтом.

Как отмечают в ведомстве, главная проблема парка спальных пассажирских вагонов «Укрзализныци» - его старение и недостаточность средств на капитальный ремонт, что в свою очередь вызывает недовольство пассажиров качеством пассажирских вагонов, в которых осуществляются перевозки. Учитывая эти обстоятельства, объективные причины износа парка вагонов, в условиях дефицита финансовых ресурсов на кардинальное и одномоментное обновление вагонов железнодорожники делают все возможное для удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров и внедряют максимально возможные меры для сохранения основного парка пригодных к эксплуатации пассажирских вагонов.

Как сообщается, вагоны, которые достигли критического состояния, проходят капитальный ремонт в депо железных дорог и на вагоноремонтных заводах. Таким образом, железнодорожники продлевают их срок службы еще на 13-23 лет.

Справка УНИАН. На сегодня износ парка пассажирских вагонов поездов дальнего сообщения - 86%. В этом году парк пассажирских вагонов сократится на 202 ед., которые уже не подлежат восстановлению. Более 50% парка пассажирских вагонов эксплуатируется более 28 лет - это максимальный срок эксплуатации, который может быть продлен капитально-восстановительным ремонтом до 41 года.

Капитальный ремонт - ремонт пассажирского вагона, который выполняется для полного или близкого к полному восстановлению ресурса пассажирского вагона с заменой или восстановлением любых его частей, в т.ч. базовых. В зависимости от объема ремонтных работ и уровня восстановления ресурса капитальный ремонт подразделяется на следующие виды.

Капитальный ремонт первого объема - ремонт пассажирского вагона для восстановления его работоспособности и ресурса путем замены или ремонта изношенных и поврежденных узлов и деталей; капитальный ремонт второго объема - ремонт пассажирского вагона для восстановления его работоспособности и ресурса с заменой теплоизоляции и электропроводки; капитальный ремонт повышенного объема с модернизацией - ремонт пассажирского вагона, включающий контроль технического состояния основных элементов конструкции пассажирского вагона, с восстановлением их ресурса, заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые, и проведение комплекса работ по модернизации пассажирского вагона , включая обновление внутреннего оборудования и интерьера; капитально-восстановительный ремонт - ремонт пассажирских вагонов с использованием восстановленных существующих конструкций кузовов и тележек, обновлением внутреннего оборудования и созданием современного интерьера.