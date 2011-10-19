«Укртелеком» повышает абонплату за проводное радио на 20%

С 1 ноября 2011 года абонентская плата за пользование основной радиоточкой повысится на 20% и будет составлять для населения 7.20 грн. (с НДС), для юридических лиц – 10.80 грн. (с НДС).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Укртелеком».

Как отмечается в сообщении, «Укртелеком» — единственный оператор в Украине, который предоставляет услуги проводного радиовещания.

За 2010 год убытки компании от этого вида деятельности составили 73,9 млн. грн., а за первое полугодие 2011 года — 41,7 млн. грн.

В «Укртелекоме» считают, что к такой ситуации приводит отсутствие в Украине механизма компенсации убытков за предоставление телекоммуникационных услуг ниже их себестоимости, что позволило бы обществу обеспечивать клиентам качественные услуги. Из-за этого компания вынуждена пересматривать тарифы, чтобы хотя бы частично приблизить их к себестоимости, для сохранения возможности миллионам абонентов «Укртелекома» и в дальнейшем пользоваться услугами проводного радиовещания.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (почти 10 млн. абонентов телефонии и более 1,2 млн. Интернет). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (более 600 тыс. абонентов). Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1 полугодие 2011 года составил 4124,7 млн.грн. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.