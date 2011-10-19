ЕК создала план инвестирования 50 млрд. евро в развитие инфраструктуры в Европе

Брюссель. Европейская комиссия создала план инвестирования 50 млрд. евро в развитие инфраструктуры в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, представляя финансовый механизм «Объединяя Европу».

«Цель нашего предложения проста. Европа должна помочь построить дороги, железные дороги, энергетические сети, трубопроводы и широкополосные сети, что является очень важным для наших граждан и бизнеса», - сказал Президент Еврокомиссии.

По его словам, новый финансовый механизм предполагается запустить в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС с 2014 по 2020 годы.

В рамках этого механизма 31,7 млрд. евро планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, 9,1 млрд. евро – на развитие энергетической инфраструктуры и 9,2 млрд. евро – на развитие высокоскоростных широкополосных цифровых сетей.

В сфере транспорта Еврокомиссия предполагает значительные вложения в развитие железнодорожных сетей с тем, чтобы связать напрямую с железнодорожным транспортом дополнительно 17 крупнейших аэропортов и 48 портов, а также модернизировать 15 тыс. км железнодорожных путей для осуществления по ним скоростного движения.

В сфере энергетики ЕС планирует развивать существующие электросети и нефте- и газопроводы, а также строить новые. При этом главными целями инвестиций являются обеспечение безопасности поставок газа, снижение потерь энергоресурсов при транспортировке, увеличение доли энергетики из возобновляемых энергоресурсов.

В области цифровой инфраструктуры, ЕС, в частности, планирует предоставлять гарантии для привлечения инвестиций в развитие широкополосных высокоскоростных сетей, а также предоставлять гранты на реализацию трансевропейских проектов по высокоскоростному соединению между административными институтами, предоставлению большего количества и лучшего качества информации гражданам, улучшению их доступа к государственным услугам через сети Интернет.

Кроме того, сегодня Еврокомиссия одобрила проект законодательства, предусматривающей начало в 2012-2013 году пилотного проекта стоимостью 230 млн. евро, которые, по мнению Комиссии, смогут привлечь 4,6 млрд. евро частных инвестиций в первые 5-10 инфраструктурных проектов.