В Симферополе совершил экстренную посадку самолет «Хургада – Санкт-Петербург»

В аэропорту Симферополя 19 октября вечером совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Египта в Россию.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, на борту находились около 270 пассажиров и семь человек экипажа. Жертв нет.

«Самолет запросил аварийную посадку. По тревоге поднимали весь симферопольский гарнизон МЧС и медицины катастроф. Самолет благополучно сел. Планируется его осмотр», - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь аэропорта «Симферополь» Алина ЗУБКОВА уточнила, что самолет «Боинг» авиакомпании «Россия», совершавший рейс "Хургада - Санкт-Петербург", аварийно сел из-за отказа правого двигателя.

По информации пресс-секретаря, людей сегодня утром, вероятно, заберет другой самолет.