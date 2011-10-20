На ПЖД за 9 месяцев повреждено грузовых вагонов на 2,5 млн. грн.

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) за 9 месяцев 2011 г. арендаторы повредили 884 грузовых вагона на сумму более более 2, 493 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, количество поврежденных вагонов выросло относительно 9 месяцев прошлого года на 49 единиц.

Основными причинами повреждений являются нарушение требований ГОСТа 22235-76 и технических условий во время разгрузки вагонов (49% от общего числа). Во время погрузки были повреждены 12% вагонов, из-за схода вагонов с рельс, вызванного неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, – 16% вагонов, при маневровой работе - 12%.

Чаще всего вагоны Приднепровской ж/д повреждались в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (244 вагона), ОАО «Днепровский меткомбинат им. Дзержинского» (53 вагона), ОАО «Интерпайп НТЗ» (44 вагона), ОАО «Эксимтранс»(39 вагонов).

Во время разгрузки в портах больше всего повреждено вагонов ПЖД в Керченском морском торговом порту – 62 единицы, в Бердянском порту - 36 вагонов, в Феодосийском – 19 вагонов.

По данным пресс-центра ПЖД, предприятия возместили дороге убытки от повреждения грузовых вагонов.

За 9 месяцев инспекция по сохранению вагонного парка магистрали выявила на промпредприятиях около 100 средств розгрузки, не отвечающих требованиям ГОСТа. По 19 фактам нарушений разрузка вагонов была запрещена.