"АэроСвит" в период летней навигации откроет 7 новых маршрутов в регионы России

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" в период летней навигации 2012 года откроет из Киева 7 новых маршрутов в регионы Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в системы бронирования уже введены рейсы компании из Киева в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Уфу, Тюмень и Мурманск.

Новые линии будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, начиная с 25 марта 2012 года. В период их освоения планируется выполнение в указанные пункты от двух (в Мурманск) до пяти (в Екатеринбург) авиарейсов в неделю.

Согласно сообщению, помимо этого, компания рассматривает возможность начала полетов из Киева в Казань, а также открытия сезонных направлений из Симферополя в города Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов России.

Напомним, компания "АэроСвит" является крупнейшим авиаперевозчиком между Украиной и Российской Федерацией. В настоящее время "АэроСвит" обслуживает регулярные линии Киев – Москва, Днепропетровск – Москва, Донецк – Москва, Одесса – Москва, Киев – Санкт-Петербург, Киев – Калининград и Киев – Новосибирск, а также сезонные Киев – Нижневартовск, Киев – Краснодар, Донецк – Санкт-Петербург, Одесса – Санкт-Петербург, Симферополь – Москва и Симферополь – Калининград.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Сегодня обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Совместно с авиакомпаниями-партнерами доставляет пассажиров в региональные административные центры Украины, в том числе в Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Львов, Одессу, Симферополь и Харьков.

Эксплуатирует 24 самолета производства компании Boeing – 8 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 16 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого использует воздушные суда перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального флота самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.