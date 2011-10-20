Мэр Львова предлагает присвоить обновленному аэропорту имя короля Данилы Галицкого

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ предлагает присвоить обновленному международному аэропорту «Львов» имя короля Данилы Галицкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, с соответствующим предложением к руководству государства обратился городской председатель А.САДОВЫЙ.

«Было много предложений по поводу названия нашего аэродрома: назвать именем Пинзеля, именем Франко. Я обратился к руководству государства с предложением назвать аэропорт именем короля Данилы Галицкого – основателя нашего города, именем едва ли не единственного украинского короля. Я думаю, что название аэродрома именем короля Данилы Галицкого – это очень сильная позиция. Но аэропорт является государственным, поэтому окончательное решение будет принимать государство», - сказал А.САДОВЫЙ.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине областного центра. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, его неоднократно реконструировали. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

Кабинет министров Украины распоряжением от 20 апреля 2011 года утвердил представленный Министерством инфраструктуры скорректированный проект "Реконструкция аэродрома ГП "Международный аэропорт "Львов", которым общая сметная стоимость строительства увеличена в 2,24 раза – до 2 млрд. 195,7 млн. грн.

Первая очередь взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта открыта ко Дню Независимости Украины, вторую планируют открыть в декабре.

Новый аэровокзал с пропускной способностью около 2000 пассажиров в час будет отвечать всем требованиям терминалов международных аэропортов.

Международный аэропорт «Львов» заработает на полную мощность уже до конца марта 2012 года.