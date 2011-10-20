В Запорожской области грузоперевозки выросли на 10,8%

В январе-сентябре 2011 г. транспортные предприятия Запорожской области обеспечили перевозку 13,7 млн. т. грузов, что на 10,8% больше показателя 9 месяцев прошлого года, и 134,3 млн. пассажиров, что больше показателя января-сентября 2010 г. на 0,4%.

По информации, размещенной на официальном сайте Главного управления статистики в Запорожской области, грузооборот транспортных предприятий региона по итогам 9 месяцев 2011 г. составил 6315,0 млн. т/км и увеличился по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 6,7%.

При этом произошло увеличение грузооборота транспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов водным и железнодорожным транспортом, и сокращение грузооборота предприятий, занимающихся авиаперевозками и транспортировкой грузов автомобильным транспортом.

«Увеличение грузооборота зафиксировано по водному транспорту в 1,9 раза и по железнодорожному – на 9,1%, сокращение – по автомобильному – на 14,2% и авиационному - на 5,4%», - констатировал начальник ГУ статистики в Запорожской области Владимир ГОЛОВЕШКО.

Выполненная пассажирская работа за отчетный период составила 3214,6 млн. пасс./км, что меньше соответствующего показателя 9 месяцев 2010 года на 2,5%».

Снижение суммарного пассажирооборота произошло из-за сокращения пассажирооборота на ж/д и автотранспортных предприятиях.

Железнодорожным транспортом за 9 месяцев 2011 г. отправлено 13,1 млн. пассажиров, что на 0,9% больше, чем за соответствующий период 2010 г., а пассажирооборот сократился на 1,6%.

Услугами автомобильного транспорта воспользовались 61,5 млн. пассажиров, что на 0,7% больше, чем в январе-сентябре 2010 г., а пассажирооборот сократился на 12,4%.

В то же время водным транспортом за 9 месяцев 2011 г. перевезено в 1,5 раза больше пассажиров, чем в январе-сентябре 2010 г., и пассажирооборот на предприятиях данного вида транспорта также увеличился – в 1,9 раза.