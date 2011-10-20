Стоимость строительства наземного метро будет вдвое дешевле подземного - Колесников

Стоимость строительства километра наземного метро в Украине по аналогу метрополитена в г. Дубаи (ОАЭ) будет обходиться вдвое дешевле нынешней стоимости строительства подземного метро.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом шла речь в рамках визита премьер-министра Украины — министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА в Дубаи на семинар по вопросам проектирования, строительства, управления и развития метрополитена.

Согласно сообщению, по оценкам специалистов, стоимость строительства километра подземного метро в Украине составляет до 100 млн. дол., в то же время, аналог строительства километра такого метро, как в Дубаи, обойдется примерно в 50 млн. долл.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, после Евро-2012 будет начата работа по строительству наземного метро в Украине на основе лучшего опыта в мире. «Сегодняшний визит носит ознакомительный характер, о сроках мы будем общаться с производителями оборудования, подвижного состава, а также искать возможности долгосрочных кредитных ресурсов - на десять и более лет. Кроме того, необходимо выполнить ТЭО и провести необходимые тендеры, в частности, на обновление подвижного состава», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер-министр Украины отметил, что, по разным оценкам, строительство может занять от одного года до десяти. «Подготовка к Евро показала, что Украина способна быстро и качественно выполнять любые работы», - сказал он, добавив, что примерно за год должно быть принято решение, где и каким образом будет строиться наземное метро в Украине.

«Мы изучим возможности и потребности украинских городов в наземном метро: оно будет строиться там, где не нужно лезть под землю и решать дополнительные проблемы», - сказал он, отметив, что лучше построить меньше, однако в соответствии с мировыми критериями качества, чем «класть асфальт на чернозем». В частности, вице-премьер-министр Украины отметил, что использовать опыт строительства метро в Дубаи наиболее целесообразно там, где нет исторического центра - например, в спальных районах Днепропетровска, Донецка. «Выход на поверхность - единственный быстрый и экономичный путь развития метрополитена», - отметил он.

Согласно сообщению, стороны обсуждали процесс строительства метро, технологии, стоимость проекта, в частности, эксплуатационные расходы. «Например, по энергетике метро в Дубаи как минимум вдвое дешевле. Минус - стоимость строительства метро, преимущество - низкие эксплуатационные расходы », - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, кроме строительства наземного метро в Украине нужно также обновить подвижной состав.