«Укрзализныця» выплатила 9,5 млрд. грн. обязательных платежей

За январь-сентябрь 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» оплатила 9,5 млрд. грн. налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, из них 3,8 млрд. грн. - в Государственный бюджет Украины.

Как напоминают в ведомстве, за этот же период «Укрзализныцей» недополучено 318,6 млн. грн. компенсаций за перевозку льготников, 191 млн. грн. из которых - долг областных госадминистраций.