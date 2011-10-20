«Укрзализныця» выплатила 9,5 млрд. грн. обязательных платежей
16:51, 20 октября 2011Транспорт/Связь
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За январь-сентябрь 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» оплатила 9,5 млрд. грн. налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Согласно сообщению, из них 3,8 млрд. грн. - в Государственный бюджет Украины.
Как напоминают в ведомстве, за этот же период «Укрзализныцей» недополучено 318,6 млн. грн. компенсаций за перевозку льготников, 191 млн. грн. из которых - долг областных госадминистраций.
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