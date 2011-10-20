ЛЖД привлечет 25 млн. долл. кредитов на капинвестиции и перекредитование

Львовская железная дорога объявила тендер на привлечение долгосрочных кредитных ресурсов сроком на три года в размере 25 млн. дол.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Ресурсы привлекаются для выполнения программы капитальных инвестиций и перекредитования действующих займов.

Тендер объявлен на три лота — два по 10 млн. долл. и один — 5 млн. долл.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.