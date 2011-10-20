НКРС выдала лицензии 13 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 8 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 5 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Комиссия также переоформила одну лицензию на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, продлен срок действия одной лицензии на пользование РЧР. Выдано одно разрешение и переоформлен ряд разрешений на использование номерного ресурса.

В частности, НКРС своим решением выдала лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ЧП «Телерадиокомпания «ТВ-ком» (г. Глухов и с. Полошки, Сумская обл.), ПП ВКФ «Проксин» (г. Вышгород, Киевская обл.), ООО «ПТК-системы» (г. Полтава) и ООО «Цифровые оптические коммуникации» (г. Киев и с. Гатне, Киевская обл.). Этим же решением ООО «Мобиком» выдана лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1 000 номеров на территории г. Киев.

В связи с изменением местонахождения юридического лица НКРС переоформила ООО «Волсбуд» лицензию на предоставление услуг местной телефонной связи емкостью свыше 1000 абонентских номеров на территории г. Одесса и Одесской области.

Комиссия продлила срок действия двух лицензий на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи ПАО «Северодонецкое объединение Азот» с емкостью сети до 10 000 номеров на территории г. Северодонецк (Луганская обл.).

На заседании также принято решение о выдаче пяти лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа ООО «Интернациональные телекоммуникации» (регионы пользования - АР Крым, г. Киев, г. Севастополь, Винницкая, Киевская, Одесская, Львовская, Донецкая, Харьковская обл.) и ООО «Интерхата» (Киевская обл.).

Этим же решением ООО «Аирпорт» продлен срок действия лицензии на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа на территории Киевской области.

Кроме того, НКРС своим решением выделила ООО «Кримтел» код транзитный пункта сигнализации сети СКС-7 в г. Симферополь (АР Крым), этим же решением по заявлениям субъектов ведения хозяйства переоформлен ряд разрешений, выданных СП «Интернешенел телекомюникешен компани», ПАО «Фарлеп-инвест» и ПАО «Укртелеком» на использование номерного ресурса в ряде регионов Украины.