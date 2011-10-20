СК «Злагода» застраховала риски Дирекции по реконструкции аэропорта «Донецк»

ГП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта «Донецк» заключила со страховой компанией «Злагода» договор добровольного страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности заказчика и других участников строительства при выполнении строительно-монтажных работ.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор подписан 19 октября, стоимость договора - 4,375 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Страховая компания «Злагода» зарегистрирована в 1997 году.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, акционерами страховщика являются три физических лица, которым принадлежат 19,4308%, 20% и 60% акций компании.