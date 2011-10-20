КГГА утвердила проект капремонта Харьковского шоссе

Киевская городская госадминистрация утвердила рабочий проект капитального ремонта Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах, сметная стоимость работ составляет 101 млн. 390,6 тыс. грн. (по состоянию на 17 мая 2011 г.).

С текстом соответствующего распоряжения можно ознакомиться на официальном веб-портале Киевской власти.

Проект рекомендован к утверждению государственным предприятием «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы».

Согласно документу, в частности, на строительно-монтажные работы будет потрачено 76 млн. 297,4 тыс. грн., на оборудование – 1 млн. 77,8 тыс. грн.

В соответствии с утвержденными показателями проекта, протяженность основного проезда Харьковского шоссе после капремонта будет составлять 4,623 км, ширина проезжей части – 20 метров, общая же площадь составит 100 тыс. 400 кв. метров, а площадь велодорожек – 8 тыс. 13 кв. метров. Отремонтируют также 4 подземных перехода. Пропускная способность Харьковского шоссе составит в результате 4,2 тыс. автомобилей в час.

Кроме того, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение, которым утвердил рабочий проект реконструкции улицы Ташкентской в Дарницком районе, включающий реконструкцию трамвайных путей. Этот документ также обнародован на официальном сайте КГГА.

Согласно утвержденным показателям, реконструируют 1,66 км ул. Ташкентской, а также 0,14 км ул. Кронштадской, 1,8 км трамвайной линии шириной 5,4 метра. Также планируется озеленить 4 тыс. кв. метров территории.

Срок реализации проекта - 18,5 месяца.