В России приостановлена продажа билетов на поезда в Украину после 3 декабря

Москва. ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) временно приостановило продажу билетов на поезда в сообщении с Украиной и следующие транзитом через ее территорию отправлением после 3 декабря из-за решений Верховной Рады по переходу на зимнее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

В сообщении напоминается, что 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Данное решение повлекло необходимость корректировки расписания движения поездов дальнего следования в сообщении с Украиной и поездов, следующих транзитом через ее территорию. ОАО "ФПК" было вынуждено ограничить до 30 суток сроки предварительной продажи билетов на эти поезда, отправлением с начальных станций с 30 октября 2011 года. 18 октября 2011 года Верховная Рада отменила ранее принятое решение об отмене перехода на зимнее время. Данное действие снова влечет необходимость переработки расписания.

«До ввода нового, откорректированного в соответствии с новыми условиями, графика движения, ОАО "ФПК" снова вынуждено временно закрыть продажи билетов на поезда дальнего следования, курсирующие в сообщении с Украиной и следующие транзитом через ее территорию с датой отправления после 3 декабря 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение этих поездов в период с 31 октября по 3 декабря 2011 будет происходить согласно расписанию, разработанному ранее с учетом отмены перехода на зимнее время со стороны Украины.

Кроме того, соощается, что в период с 31 октября по 3 декабря 2011 года возможны опоздания прибытия пассажирских поездов, курсирующих в сообщении с Украиной, а также поездов (в том числе международных), следующих транзитом через территорию Украины, на станции Российских железных дорог, поскольку данные поезда при пересечении границы Украины и России из-за смены времени фактически будут поступать с опозданием в 1 час.

В то же время поезда, следующие из России на Украину, из-за смены времени будут прибывать на границу раньше на 1 час, и существует вероятность вынужденного ожидания для компенсации этого времени.

«ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" предпринимают все возможные меры для того, чтобы пассажиры ощутили как можно меньше неудобств в связи с произошедшим. В настоящее время изучается возможность проводки поездов по диспетчерскому расписанию, однако риски опозданий (в сторону России) и ожидания на границе (в сторону Украины), к сожалению, сохраняются», - говорится в сообщении.