«Укрзализныця» в 2011 году спишет около 60 локомотивов

В 2011 году Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» спишет около 60 локомотивов, из них около 20% - пассажирских.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления локомотивного хозяйства «Укрзализныци» Игорь БАТЮШИН.

По его словам, сейчас износ локомотивного парка железных дорог составляет 97%. «Насущной проблемой является замена грузовых локомотивов серии ВЭЛ-8 на Донецкой и Приднепровской железных дорогах, где формируется большинство грузов», - отметил он.

По информации И.БАТЮШИНА, в то же время на протяжении 5 лет «Укрзализныця» планирует закупить 500 новых локомотивов, в т.ч. 110 единиц в 2012 году. Кроме этого, по его словам, проводятся масштабные работы по модернизации тепловозного парка, что позволит увеличить межремонтный пробег машин на 30%, а срок службы – на 20 лет.

«Я хочу всех успокоить: перевозку грузов и пассажиров украинские железные дороги обеспечат», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 5 октября 2011 г. в рамках Комплексной программы «Обновление локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы» «Укрзализныця» подписала договор С АО «Электровозостроитель» (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Также ведомство договорилось с ОАО «Уральские локомотивы» (Группа «Синара», РФ) о тестовой эксплуатации двух электровозов постоянного тока. Дальнейшее сотрудничество с этим производителем будет определено по результатам тестирования.

В то же время «Укрзализныця» отложила переговоры с ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) по изготовлению 292 электровозов из-за изменения производителем условий поставки.