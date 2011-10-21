В Персидском заливе затонуло иранское судно: пять человек погибли

В Персидском заливе в минувший четверг затонуло иранское судно "Куша-1". В результате происшествия пять человек погибли, трое пропали без вести, еще шестеро находятся в трюме затонувшего судна, сведений об их состоянии нет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, среди погибших и пропавших без вести - шесть граждан Индии. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стала перегруженность судна, на котором находилось оборудование для сооружения газопровода. Спасательная операция в районе бедствия осложняется штормовой погодой и наступлением темноты.

Ранее агентство ИРНА сообщило о спасении 60 человек с потерпевшего бедствие судна и 12 пропавших без вести. Инцидент произошел в 15 морских милях (около 28 км) от города Асалуйе провинции Бушер. Судно доставляло на берег рабочих одной из расположенных в заливе нефтяных платформ.

В прибрежной зоне близ портового города Асалуйе, находящегося в 285 км от города Бушер, ведется активная разработка крупного газового месторождения Южный Парс.