Мэр Обухова погиб в ДТП

В Киевской области в дорожно-транспортной аварии погиб мэр города Обухов Владимир Мельник.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

ДТП произошло вчера, 20 октября, около 21.00 на автодороге Киев-Знаменка вблизи села Таценки Обуховского района.

По данным ЦСО, автомобиль Toyota Venza под управлением В.Мельника совершил столкновение с КамАЗом, груженным кирпичом, который разворачивался на дороге в разрешенном месте. По данным областной милиции, кроме водителя, в салоне «Тойоты» больше никого не было.

Следственное управление ГУ МВД в Киевской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб мэр Обухова. Дело возбуждено по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В.Мельник был мэром Обухова с 1998 года. Ему было 52 года.