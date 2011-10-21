В Чернигове пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
11:24, 21 октября 2011Транспорт/Связь
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В Чернигове пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на одной из центральных улиц города. Водитель автомобиля "Skoda Octavia", находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в пределах пешеходного перехода.
В результате происшествия женщина, 1952 году рождения, от полученных травм умерла на месте аварии.
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