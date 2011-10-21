УЗ разрабатывает новый график движения поездов из-за разницы в 2 часа с РФ и Беларусью

В связи с решением Верховной Рады Украины от 18 октября 2011 года по переходу на зимнее время впервые в истории стран СНГ разница во времени между Украиной и Российской Федерацией составит 2 часа.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», в связи с этим железнодорожники разрабатывают новый график движения пассажирских поездов дальнего следования, поездов международного сообщения и транзитных поездов в чрезвычайно сжатые сроки. «Работа над графиком ведется в авральном режиме», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, поезда международного сообщения, в частности, с Россией, Беларусью, Молдовой, после 30 октября и до обработки откорректированного расписания будут курсировать по прежнему графику, поскольку процесс корректировки и согласования расписания движения поездов с зарубежными железнодорожными администрациями требует времени. По предварительным данным, процесс адаптации графиков продлится до 3 декабря.

Как отмечают в ведомстве, пассажиры, которые собираются осуществлять поездку с 31 октября по 3 декабря 2011 года в направлении России, Беларуси или транзитом через указанные государства, и уже приобрели проездные документы, должны будут уточнять время отправления поезда на станции посадки.