В России в ДТП погиб украинец

Работник крымской автотранспортной компании «Араба» погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае России, где находился в командировке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму.

По предварительной информации, 32-летнего водителя автомобилевоза 19 октября сбила машина, когда он менял колесо на обочине дороги в 10 километрах от города Минеральные Воды.

Территориальное управление Госгорпромнадзора создало комиссию по расследованию несчастного случая.