В России в ДТП погиб украинец
13:34, 21 октября 2011Транспорт/Связь
1
Работник крымской автотранспортной компании «Араба» погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае России, где находился в командировке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму.
По предварительной информации, 32-летнего водителя автомобилевоза 19 октября сбила машина, когда он менял колесо на обочине дороги в 10 километрах от города Минеральные Воды.
Территориальное управление Госгорпромнадзора создало комиссию по расследованию несчастного случая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter