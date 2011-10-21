ЛЖД отменяет ряд пригородных поездов из-за их убыточности

После анализа графика движения пригородных поездов на 2011/2012 годы, их рентабельности и заселенности и учитывая убыточность перевозок, Львовская железная дорога приняла решение отменить ряд пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЖД.

По Львовской дирекции железнодорожных перевозок с 1 ноября отменят поезда: № 6107 Львов - Судова Вишня отправлением из Львова 7:50 и прибытием в Судову Вишню в 9:20; № 6112 Судова Вишня - Львов отправлением из Судовой Вишни в 9:40 и прибытием во Львов в 10.59; № 6135 Самбор - Стрый отправлением из Самбора в 14:14 и прибытием в Стрый в 16:15; поезд № 6138 Стрый - Самбор отправлением из Стрыя в 17:44 и прибытием в Самбор в 19:35.

По Тернопольской дирекции с 21 октября отменяются: поезд № 6251 (6258) Тернополь — Бережаны; поезд № 6254 (6257) Бережаны-Тернополь; поезд № 6296 Чертков — Гусятин; поезд № 6291 Гусятин — Чертков. При этом поезд № 6293/6294 Гусятин - Чертков - Бучач будет курсировать по маршруту Гусятин - Чертков отправлением из Гусятина в 10:47 и прибытием в Чертков в 12:10 и обратно отправлением из Черткова в 15:20 и прибытием в Гусятин в 16: 48 (по участку Чертков - Бучач движение не будет осуществляться).

По Ривненской дирекции железнодорожных перевозок с 1 ноября отменяют: поезд № 6383 Здолбунов-Красне; поезд № 6386 Красное-Здолбунов; поезд № 6331/6332 Здолбунов-Сарны; поезд № 6345/6346 Удрицк — Здолбунов.

Кроме того, ограничивается курсирование поезда 6329/6330 Здолбунов - Удрицк отправлением из Здолбунова в 6:52 к станции Сарны. По участку Сарны - Удрицк движение не будет осуществляться.

По Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок с 1 ноября отменяется: поезд № 6423 Ивано-Франковск — Стрый; поезд № 6422 Стрый — Ивано-Франковск.

По Ужгородской дирекции с 1 ноября отменяется поезд № 6575/6576 Солотвино - Тячев — Солотвино.

Как напоминают на ЛЖД, согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте» закупка подвижного состава, в частности, и для пригородных перевозок, должна осуществляться за средства государственного бюджета. Однако со времени принятия Закона ни одного вагона за государственные средства закуплено не было. В связи с этим Львовская железная дорога покрывает убыточность пригородных перевозок за счет перекрестного субсидирования (грузовые перевозки).

«В таких условиях оптимизация и снижение эксплуатационных расходов в пригородном секторе позволит накапливать средства на обновление подвижного состава в дальнейшем», - отмечается в сообщении.