ПЖД за 9 месяцев выплатила в бюджеты всех уровней почти 2 млрд. грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 9 месяцев 2011 года выплатила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 1 млрд. 973 млн. 78 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ПЖД.

В частности, в госбюджет перечислено 981 млн. 742 тыс. грн., в том числе налога на прибыль - 266 млн. 585 тыс. грн., НДС - 692 млн. 293 тыс. грн. В местные бюджеты направлено 290 млн. 479 тыс. грн., взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 700 млн. 857 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, за 9 месяцев ПЖД выполнила все обязательства перед бюджетом и государственными целевыми фондами социального страхования, своевременно выплачивала зарплату сотрудникам.

Традиционно основным источником доходов Приднепровской железной дороги являются высокорентабельные грузовые перевозки, пассажирские остаются убыточными: процент покрытия доходами расходов на них за 9 месяцев текущего года составил лишь 66,3%.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.

Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов. ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия.