ЛЖД в течение ноября отменит курсирование и изменит периодичность ряда пассажирских поездов

Для минимизации убыточности пассажирских перевозок на Львовской железной дороге в ноябре произойдут изменения в расписании движения пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЖД.

Будут отменены убыточные поезда: № 46/45 Львов - Адлер отправлением из Львова с 6 ноября 2011 г., из Адлера с 8 ноября 2011 г.; № 675/676 Ивано-Франковск - Шепетовка отправлением из Ивано-Франковска с 31 октября 2011 г., с Шепетовки с 1 ноября 2011 г.

Кроме того, изменена периодичность курсирования поездов: № 78/77 Ковель - Москва (отправлением из Ковеля с 6 ноября 2011 г. по 16 декабря 2011 г. через день по четным, из Москвы с 7 ноября 2001 г. по 17 декабря 2011 г. через день по нечетным числам (вместо ежедневно)); № 84/83 Ковель - Одесса (отправлением из Ковеля с 1 ноября 2011 г. через день по нечетным числам, из Одессы с 2.ноября 2011 г. через день по четным числам до отмены); № 137/138 Ивано-Франковск - Киев (отправлением из Ивано-Франковска с 1 ноября 2011 г. по 2,4,7 дням недели, из Киева с 2 ноября 2011 г. по 3,5,1 дням недели); № 607/608 Черновцы - Львов (отправлением из Черновцов и Львова с 30 октября 2011 г. по 1,5,7 дням недели (вместо ежедневно)); № 668/667 Черновцы — Ковель (отправлением из Черновцов с 30 октября 2011 г. по 4,5,6,7 дням недели, из Ковеля с 31 октября 2011 г. по 5,6,7,1 дням недели).

Кроме того, отменены поезда формирования других железных дорог: 21/22 Мариуполь - Львов отправлением из Мариуполя с 8 ноября 2011 г., из Львова с 9 ноября 2011 г.; 127/128 Кременчуг - Знаменка - Львов отправлением из Кременчуга и Знаменки с 8 ноября 2011 г., из Львова с 9 ноября 2011 г..

Железнодорожники просят пассажиров прислушиваться к сообщениям на вокзалах и станциях, а также уточнять информацию в справочных бюро.

Как напоминают на дороге, согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте» закупка подвижного состава, в частности, и для пассажирских перевозок, должно осуществляться за средства государственного бюджета. Однако со времени принятия Закона ни одного вагона за государственные средства закуплено не было. Львовская железная дорога покрывает убыточность пассажирских перевозок за счет перекрестного субсидирования (грузовые перевозки). В таких условиях оптимизация и снижение эксплуатационных расходов в пассажирском секторе позволит накапливать средства на обновление подвижного состава, отмечают на ЛЖД.