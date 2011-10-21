Американский крейсер осуществил визит в Севастополь

21 октября лоцманы ПЛС Севастополь впервые завели в бухту Севастопольского морского торгового порта крейсер управляемого ракетного оружия (УРО) «Philipine Sea» типа «Тикандерога» военно-морских сил США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП "Дельта-лоцман".

Как говрится в пресс-релизе, длина судна – 173 м, ширина – 22,8 м, осадка – 10,3 м, порт приписки - Мейпорт, штат Флорида, США.

Лоцманская проводка осуществлена под руководством начальника ПЛС «Севастополь» Владимира Зенченко и заместителя начальника ПЛС «Севастополь» Сергея Зарвы. Информационное обеспечение лоцманской проводки выполнили старший лоцман-оператор ЦРДС «Севастополь» Александр Комягин и лоцман-оператор ЦРДС «Севастополь» Валерий Палеев.

«Командир корабля остался доволен работой лоцманов и выразил свою благодарность», - отметил Юрий Харьков, заместитель директора ГП «Дельта-лоцман» по регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению.

Согласно полученной информации, крейсер «Philippine Sea» пробудет в Севастополе до 24 октября. Во время стоянки корабля в Севастопольском порту американские и украинские моряки проведут тренировки по борьбе за живучесть корабля и по использованию современных средств связи, обменяются опытом по организации занятий физической подготовкой, а также проведут спортивные соревнования. Кроме того, для воспитанников севастопольского Военно-морского лицея будет организована экскурсия на американский крейсер.

Справка. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины от 04.02.1998 № 29 с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северо-Западной части Черного моря. Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай - Черное море»), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география - от Мариуполя до Рени). Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 17 лоцманских катеров, 3 служебных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».

Крейсер «Philipine Sea» типа «Тикондерога» вошел в состав ВМС США в 1989 году. Длина – 173 м, ширина – 16,8 м, осадка – 10,2 м, водоизмещение – 9600 тонн, скорость – 30 узлов. Стоимость корабля – около $ 1 млрд. Способен нести на борту два вертолета SH-60 «Sea Hawk». Экипаж: 33 офицера, 27 унтер-офицеров и 324 матроса.