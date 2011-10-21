Минрегионстрой утвердит правила ремонта и содержания улиц и дорог

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует утвердить Технические правила ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов.

Об этом говорится в проекте приказа министерства, размещенного на его сайте.

Согласно документу, правила являются обязательными для субъектов хозяйствования независимо от форм собственности, выполняющих работы по ремонту и содержанию улиц и дорог.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сегодня регламентируют порядок проведения работ по ремонту и содержанию дорог в населенных пунктах правила, утвержденные в 1995 году.

Целью разработки нового документа является установление единых подходов к правилам содержания улиц и дорог, повышение качества, учет новых технологий строительства дорог, в частности новых материалов, которые применяются как при строительстве, так и при ремонте и содержании дорог и улиц.