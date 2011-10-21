Винницкий авиационный завод выпустил два вертолета «Ми-2»

ООО «Винницкий авиационный завод», входящее в состав "Мотор Сичи" выпустило два вертолета «Ми-2» после проведения капремонта с ремоторизацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета директоров "Мотор Сичи" Вячеслав БОГУСЛАЕВ, который 21 октября посетил завод в честь выпуска первых двух вертолетов.

Стоимость проведения капремонта с ре моторизацией одного вертолета обошлась в 3,5-4 млн. грн.

В.БОГУСЛАЕВ сообщил, что до конца 2011 года ООО «Винницкий авиационный завод» выпустит еще 10 вертолетов.

Как сообщал УНИАН, в рамках меморандума, подписанного между губернатором Винницкой области Николаем ДЖИГОЙ и председателем Совета директоров "Мотор Сичи" В.БОГУСЛАЕВЫМ "Мотор Сич" поставила на Винницкий авиационный завод 10 вертолетов Ми-2 для ремоторизации (замены моторов с изменением технических характеристик) этих вертолетов.

Справка УНИАН. ООО «Винницкий авиационный завод», входящий в состав "Мотор Сичи", создан на базе государственного предприятия "Винницкий авиационный завод", основанного в 1961 году. Завод является единственным предприятием в Украине, которое ремонтирует самолеты АН-2, Як-18Т, Як-26.