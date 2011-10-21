Украина добилась от ЕС права вести переговоры о доступе на рынок транспортных услуг

Брюссель. Украина в проекте договора о зоне свободной торговли смогла добиться от ЕС права вести переговоры о доступе на рынок транспортных услуг со странами-членами.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил один из главных переговорщиков Украины, директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

«Наш интерес здесь состоял в том, чтобы создать четкую картину: с кем мы для начала можем договариваться. Поскольку на сегодня мы не можем договориться со всем Союзом полностью, поскольку сфера транспортных услуг относится к компетенции стран-членов ЕС, нам достаточно было хотя бы получить свободу договариваться с каждой страной индивидуально», - сказал он.

«В итоге мы договорились таким образом, что до тех пор, пока мы не договоримся о горизонтальном соглашении (с ЕС в целом – УНИАН), а мы будем пытаться это делать, до тех пор мы с каждой страной индивидуально можем свободно договариваться. Это значительно развязывает руки и нам, и тем странам, которые готовы идти с нами на большую либерализацию», - добавил он.

При этом, по его словам, речь идет не только об услугах автомобильного транспорта, но также и об услугах внутреннего водного и железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.