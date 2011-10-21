«Украэрорух» начал обслуживание полетов на английском языке над всей Украиной

«Украэрорух» завершил все этапы проекта по предоставлению полетно-информационного и аварийного обслуживания в воздушном пространстве класса G также и на английском языке.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, теперь обслуживание предоставляется на русском и английском языках во всем воздушном пространстве, полеты в котором осуществляет авиация общего назначения.

Как отмечается в сообщении, таким образом, воздушное пространство Украины стало более привлекательным для иностранных эксплуатантов воздушных судов.

В результате реализации первого этапа в июле 2011 года проект был воплощен в районах полетной информации Киева, Львова, Одессы и Симферополя. А с 20 октября 2011 обслуживание воздушного движения в классе G предоставляется на английском языке и в Днепропетровском районе полетной информации.

Справка УНИАН. Воздушное пространство обслуживания воздушного движения Украины класса G - это обслуживание согласно нормам IKAO в пределах от земной поверхности до 1500 м включительно. Для примера, где высота рельефа составляет 700 м относительно уровня моря, верхняя граница класса G будет проходить на высоте 800 м.